27 августа в центре Таганрога ограничат движение транспорта

Ограничения введут в переулке Тургеневском, на Фрунзе и Петровской Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей и гостей Ростовской области предупреждают о частичном перекрытии движения в центре Таганрога 27 августа. Это связано с проведением фестиваля «Зонтичное утро», сообщают местные власти.

Так, с 6 до 23 часов проезд ограничат в переулке Тургеневском от Петровской до Александровской, на Фрунзе от Итальянского до Украинского, а также на Петровской от Итальянского до Тургеневского.

Объездные маршруты для транспорта общего пользования:

По маршрутам № 2, 3, 6, 15, 17, 19, 30, 56, 74 - по Петровской, Итальянскому, Чехова и Шевченко, выезд по обычной схеме.

Для других транспортных средств - в соответствии с правилами дорожного движения.

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Проект уже прошел общественные слушания (подробности)