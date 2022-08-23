В Ростовской области проведут фестиваль «Зонтичное утро»

Яркую и разнообразную культурную программу подготовили в Таганроге Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге Ростовской области 27 августа проведут фестиваль «Зонтичное утро». Торжество будет приурочено ко Дню рождения Фаины Раневской - знаменитой актрисы театра и кино, а также народной артистки СССР.

В донском регионе эту дату отмечают уже больше 10 лет. Ежегодно для жителей и гостей приморского города готовят яркую разнообразную культурную программу. Обычно в течение дня работают десятки площадок.

Также будет и в этом году, судя по плану на сайте городской администрации. Праздник начнут с 11 утра, а завершат только около 20 часов вечера. Состоятся концерты, театрализованные представления, бесплатные экскурсии, лекции. Одним из главных мероприятий будет Зонтичное шествие к памятнику Фаины Раневской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27 августа в центре Таганрога ограничат движение транспорта

Об этом водителей предупреждают местные власти (подробности)