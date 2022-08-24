Алексей Логвиненко: 38 деревьев и веток рухнули в Ростове за сутки

Последствия стихии ликвидировали спасатели и силы районных администраций Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове за сутки поступило 38 сообщений об упавших деревьях, сломанных крупных ветках и опасных конструкциях, которые в любой могут рухнуть из-за ветра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Накануне, 22 августа, в Единую дежурную диспетчерскую службу города поступило 38 звонков. В тот же день ликидировали последствия 22 происшествий, в том числе 12 аварийных ситуаций. Были привлечены силы управления по делам ГО и ЧС и администраций районов. Устранение последствий ЧП, вызванных непогодой, продолжается, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации попросил жителей и гостей города при очередном усилении ветра проявлять осмотрительность и осторожность. Следует держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев. Очень опасно подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. В экстренных ситуациях следует обращаться по номеру «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове ветка дерева упала на женщину с ребенком

Этот случай сейчас обсуждают пользователи сети (подробности)