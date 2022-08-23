В Ростове ветка дерева упала на женщину с ребенком

Это уже не первый случай, связанный с деревьями, в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове на одной из улиц ветка упала на женщину с ребенком. Часть дерева прошла по касательной и неполностью задела пешеходов. Об этом жители города сообщили в одном из пабликов VK.

В комментариях к этому посту пользователи сети выразили недовольство. Люди отметили, что управляющие компании и власти должны обращать внимание и вовремя спиливать все опасные деревья. В ответ, там же в комментариях, сотрудники городской администрации сообщили, что спилить сухой ствол, который роняет ветки, планируют до 19 сентября 2022 года.

К слову, это уже не первый случай, связанный с деревьями, в Ростове. Ранее на пересечении Мечникова и Буденновского зеленый исполин раскололся на две части и повредил три машины, провода, а также выбил стекла в общежитии. Кроме того, из-за ветра рухнуло огромное дерево на проспекте Ворошиловском.

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