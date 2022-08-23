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Общество23 августа 2022 13:36

В Зернограде на машину рухнуло большое дерево

Ствол пробил металлический забор и полностью перекрыл проезжую часть
Ангелина СКИБА
Древопад произошел на улице Шукшина. Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

Древопад произошел на улице Шукшина. Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

В Ростовской области на территории Зернограда высокий тополь не устоял под порывами ветра и рухнул прямо на машину. К счастью, никто не пострадал. Видео с места происшествия сегодня, 23 августа, опубликовали в социальных сетях местные жители.

Судя по съемке, ствол пробил металлический забор и полностью перекрыл проезжую часть. Из-за этого водители вынуждены были искать объездные пути. Люди сообщили, что древопад произошел на улице Шукшина.

Добавим, о похожем случае сообщалось вчера в Ростове-на-Дону. На пересечении Мечникова и Буденновского зеленый исполин раскололся на две части и повредил три машины, провода, а также выбил стекла в общежитии.

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