Власти: к 2025 году зарплаты в Ростове должны повыситься до 60,8 тысячи рублей

Уже в 2022 году средние выплаты могут увеличиться на 8,3% или 9,4% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону среднемесячная зарплата к 2025 году должна вырасти примерно на 10-15 тысяч рублей. Об этом можно судить по социально-экономическому прогнозу, который утвердил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Так, в документе отмечается, что в прошлом году жители донской столицы получали за свой труд 45,7 тысячи рублей. По итогу 2022 года средние выплаты должны составить уже от 49,5 до 50 тысяч рублей, то есть рост ожидается в пределах 8,3% или 9,4%. К 2025 году зарплаты должны достигать от 59,5 до 60,8 тысячи рублей.

Отметим, что средняя численность работников малых и средних предприятий также должна увеличиться. В 2022 году прогнозируют от 135,9 до 146,2 тысячи занятых специалистов, а к 2025 году - от 145,1 до 155,4 тысячи работников.

Небольшой рост также ожидается и по общей численности населения Ростова-на-Дону. В 2022 года примерно 1137 тысяч человек, в 2025 году - от 1142,9 до 1143,2 тысячи человек.

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