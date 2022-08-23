Ростовский Дептранс займется разработкой мер поддержки перевозчиков. Фото: администрация Ростова.

На прошедшем заседании городской думы департаменту транспорта было поручено продумать меры поддержки для местных перевозчиков. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

О работе общественного транспорта в Ростове-на-Дону доложил начальник департамента транспорта Вадим Шкабарня. В ходе своего выступления он отметил, что городские транспортные компании все еще часто нарушают муниципальные контракты. За минувшие полгода выявили почти 15,5 тысяч нарушений. По итогам проведенных проверок, были направлены 25 исков на сумму 27,4 млн рублей. Кроме того, каждый день на маршруты выходит лишь 65-75% от положенного количества автобусов. Но объясняется это все очень просто - нехваткой водителей.

В защиту перевозчиков выступил председатель постоянной комиссии по транспорту Магомед Дарсигов. По его мнению, перевозчики уже несколько лет вынуждены работать в крайне сложных условиях. Так, например в пандемию резко упал пассажиропоток, а соответственно и выручка. Сейчас к этому прибавилось существенное подорожание запчастей и горюче-смазочных материалов. А нехватка водителей обусловлена низкими зарплатами и необходимостью обслуживать лизинговые платежи за автобусы, которые массово закупались в 2018 году. Дарсигов напомнил, что в следующем году истекает срок действующих муниципальных контрактов на перевозку горожан. В связи с этим понадобится закупка новых автобусов.

После своего выступления Магомед Дарсигов обратился к сити-менеджеру Алексею Логвиненко и представителям департамента транспорта с просьбой учесть все существующие проблемы при проведении контрольных мероприятий по отношению к перевозчикам. Он также предложил поручить департаменту транспорта разработать меры поддержки транспортных компаний. Его предложение было поддержано председателем гордумы Зинаидой Неярохиной, а затем и всеми депутатами единогласно.

- Мы всегда помогаем бизнесу, тем более при возникновении каких-то внештатных ситуаций. Так что такое предложение заслуживает поддержки, - отметила Зинаида Неярохина.

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