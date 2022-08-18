В ближайшие годы перевозчиков в Ростове могут перевести на брутто-контракты

Администрация Ростова и областное министерство транспорта работают над планами внедрить систему брутто-контрактов в донскую столицу. Об этом сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал в эфире передачи «Ростов – город на Дону».

- Мы понимаем, что заключение этих брутто-контрактов поможет нам исключить человеческий фактор. Перевозчик будет получать деньги за пройденный километраж, а не за количество перевезенных пассажиров. Тогда водителю будет все равно, когда ездить – в часы пик или в другое время. Водитель не будет стоять на остановке, чтобы собрать больше пассажиров и не будет уходить с маршрута в 22.00, — пояснил Логвиненко.

По его словам, переход на брутто-контракты повлечет дополнительную нагрузку — порядка 2 — 2,5 млрд рублей. Однако власти понимают, где изыскать эти средства, как провести конкурсную процедуру и объединение маршрутов.

— Это вопрос не завтрашнего дня, но в ближайшие пару лет мы к этому должны вернуться, — подчеркнул сити-менеджер.

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