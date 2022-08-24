В Ростове собираются увеличить зарплаты водителям общественного транспорта

Сейчас нехватка водителей в Ростове составляет 42% Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове к концу 2022 года зарплаты водителям общественного транспорта планируют увеличить до 28 тысяч рублей. Об этом на заседании городской думы сообщил директор дептранса Вадим Шкабарня.

Чиновник пояснил, что повышение уровня оплаты труда должно привлечь новых специалистов, а значит и положительно повлиять на количество подвижного состава на маршрутах. Сейчас дефицит водителей в донской столице составляет 42%.

Добавим, по данным властей для пассажирских перевозок в городе выделили 1,2 тысячи транспортных средств, это общее количество машин вместе с резервом. 1078 салонов оборудованы кондиционерами, 1122 - оснащены приспособлениями для перевозки маломобильных людей. Ростовские АТП в будущем планируют приобрести еще 100-150 автобусов. Обновление собираются провести на средства из внебюджетных источников.

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