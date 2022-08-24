Автомобиль Skoda потушили утром 24 августа в Донецке Ростовской области

Машину потушили примерно за 6 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 24 августа в 16 квартале Донецка потушили автомобиль Škoda. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Дежурный принял звонок в 4:54, уже через 3 минуты горение локализовали, в 5 часов утра объявили ликвидацию пожара. На месте происшествия работали 5 человек, было задействовано 2 единицы техники. Сейчас выясняют причины случившегося, - информирует ведомство.

Добавим, ранее местные жители сообщили о хлопке перед возгоранием, но эту деталь не смогли подтвердить в экстренной службе. Журналистам пояснили, что «вызов поступил только на возгорание, и никакой другой информации не было».

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