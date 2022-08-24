Из Ростовской области за рубеж незаконно вывезли металлолом на 16 млн долларов США

Злоумышленники намеренно занизили в декларации стоимость товара Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области нарушители занизили суммы в декларации и незаконно вывезли за рубеж 37 тысяч тонн лома черных металлов на 16 млн долларов США. Эта хитрость нанесла ущерб в 4 млн рублей по таможенным сборам.

- После этого по факту подделки сведений для перемещения товара было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных веществ и материалов»), - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Как пояснили в ведомстве, многомиллионные махинации провели несколько лет назад. В 2018 году злоумышленники заключили с контракт с латвийской фирмой на поставку материалов в Турцию и Грецию. В 2019 году на таможенном посту речного порта Ростов указали неверные данные и отправили груз в пункты назначения.

Только после этого вскрылась «взаимозависимость между латвийской фирмой, российским обществом-экспортером и фирмой-поставщиком». Оказалось, что перепродажа товара существенно повлияла на цену закупки и сумму итоговой сделки.

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