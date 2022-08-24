Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2022 10:09

В Ростове на Амбулаторной опрокинулась неуправляемая бетономешалка

В итоге пострадали два человека
Ангелина СКИБА
В аварию попал «КамАЗ» с бетоносмесителем. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В аварию попал «КамАЗ» с бетоносмесителем. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Днем 24 августа в Ростове на Амбулаторной в аварию попал «КамАЗ» с бетоносмесителем. Предварительно, водитель не справился с управлением, и тяжелая машина опрокинулась на обочине дороги. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- В аварии пострадали 27-летний водитель и его 23-летний пассажир. Они оба с травмами попали в больницу. Сейчас правоохранители выясняют детали случившегося, - рассказали журналистам.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем. Всегда следует выдерживать дистанцию и безопасную скорость на дороге. Нельзя совершать резкие маневры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автомобиль Skoda потушили утром 24 августа в Донецке Ростовской области

Местные жители утверждают, что перед пожаром слышали хлопок (подробности)