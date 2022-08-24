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Общество24 августа 2022 10:18

В Ростове элитную квартиру со стеклянным полом сдают в аренду за 240 тысяч рублей в месяц

Будущим владельцам предлагают шесть комнат с дизайнерским ремонтом и всеми удобствами
Михаил СТРИЖЕВ
В самой дорогой квартире для аренды шесть комнат.

В самой дорогой квартире для аренды шесть комнат.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове арендаторам предлагают квартиру за 240 тысяч рублей в месяц. В элитном жилье шесть комнат, в некоторых из которых пол и потолок выполнены из стекла. Об этом говорится в объявлении на популярном портале.

Двухуровневый пентхаус расположился в самом центре города — на улице Пушкинской. Ремонт в жилище выполнен в стиле хай-тек. Квартира занимает 16-й и 17-й этажи дома. На первом уровне пентхауса — кухня, столовая и гостиная со стеклянным потолком и биокамином, санузел, гостевая комната, балкон. На втором — общая зона со стеклянным полом, детская комната, детский санузел, выход на террасу. Здесь же — закрытая зона, включающая включающая отдельные спальню санузел, гардеробную и кабинет.

Арендодатели также рассказали, что деревянные окна и полы сделаны из натурального дуба. В каждой комнате установлена специальная система вентиляции, благодаря которой помещения не нужно проветривать. Кроме всех этих удобств жильцам обещают парковочное место и услуги клининговой компании.

- Уникальное, эксклюзивное предложение для ценителей элитной недвижимости! — говорится в объявлении.

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Будущему владельцу обещают комфортные условия и дизайнерский ремонт. (Подробности)