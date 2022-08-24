Глава администрации Волгодонского района принял решение уйти в отставку

Сергей Бурлака занимал пост с 2017 года. Фото: сайт администрации Волгодонского района

В Ростовской области глава администрации Волгодонского района Сергей Бурлака сообщил о своем решении в уйти в отставку. Это заявление чиновник опубликовал в телеграм-канале.

- Дорогие земляки, хочу сказать вам, что все эти годы я вкладывал все свое время, энергию, стремления, всего себя в то, чтобы Волгодонской район менялся и развивался. Это был самый сложный, интересный, лучший этап моей жизни. Я люблю наш район. Для этого не нужна какая-то официальная должность. Буду и дальше делать все, чтобы любимый уголок менялся и развивался, - написал Сергей Бурлака.

Отметим, что в 2021 году управленец получил условный срок по делу о превышении полномочий. Однако запрета на работу суд не выносил, поэтому специалист продолжал работать в должности до августа 2022 года. Сергей Бурлака занимал пост с 2017 года.

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