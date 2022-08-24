В Ростовской области произошел пожар на молокозаводе

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области, в Шахтах, в среду, 24 августа, произошло ЧП, сообщает МЧС региона. По данным ведомства, в переулке Сквозном на предприятии по изготовлению молочной продукции загорелись поддоны.

- Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожар локализован,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

К слову, этот пожар – не первый, который произошел сегодня в донском крае.

Так, в Мясниковском районе загорелась сухая трава. Площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе областного МЧС, угрозы населенному пункту нет. К тушению пожара привлечены 29 пожарных и 9 единиц техники.

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