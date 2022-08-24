Житель Ростовской области пытался откупиться от инспектора ДПС и попал под следствие

Сейчас следствие по делу еще продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Белокалитвинского района неудачно откупился от инспектора ДПС и попал под уголовное разбирательство. Об этом 24 августа рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ростовской области.

Как рассказали в ведомстве, в прошлый четверг, 18 августа, 32-летнего мужчину остановили на проспекте 40-летия Победы в Ростове. Водитель был пьян, он пытался было поспорить, но правоохранитель начал оформлять протокол. Тогда нарушитель предпринял более решительные действия и предложил 10 тысяч рублей.

Инспектор отказался от нечаянного богатства и рассказал обо всем руководителю. В итоге лихачу теперь грозит крупный штраф по статье «Покушение на дачу взятки». К слову, подозреваемого ранее уже привлекали к ответственности за преступления против собственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокурор Ростова раскритиковал уровень раскрываемости наркопреступлений

Главные пробелы, по мнению руководителя городского ведомства, в отсутствии системности (подробности)