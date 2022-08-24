В Ростовской области 74-летний мужчина сбил подростка на самокате

В результате столкновения пострадал несовершеннолетний на самокате. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге около часа дня 24 августа 74-летний водитель «Volkswagen Jetta» сбил 11-летнего мальчика, пересекающего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет светофора. Об этом информирует управление ГИБДД по Ростовской области.

В результате столкновения пострадал несовершеннолетний. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Госавтоинспекция региона напоминает о строгом соблюдении Правил дорожного движения. При переходе через проезжую часть дороги необходимо спешиваться со средств индивидуальной мобильности и велосипедов, на регулируемых пешеходных переходах переходить только на зеленый сигнал.

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