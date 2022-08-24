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Общество24 августа 2022 20:55

Пожилого батайчанина двое суток разыскивают в Ростове

Особой приметой мужчины являются темные очки
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Пожилого батайчанина двое суток разыскивают в Ростове.

Пожилого батайчанина двое суток разыскивают в Ростове.

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области разыскивают пожилого пропавшего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

73-летний Анатолий Иванович Крольман ушел из дома в Батайске 23 августа. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным, на связь с родными он не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения он был одет в бежевую футболку, светлые в клетку бриджи и бежевую кепку. Особой приметой мужчины являются темные очки.

- Помогите найти человека. Нужна помощь добровольцев, - отмечается в сообщении.

Любую информацию попросили сообщать по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.

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Мужчина нуждается в медицинской помощи.