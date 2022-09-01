В День знаний губернатор Василий Голубев провел открытый урок для старшеклассников

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 1 сентября, губернатор Василий Голубев побывал в ростовском лицее №69. Глава региона принял участие в торжественной линейке, а потом провел лекцию для старшеклассников, сообщает сайт правительства Ростовской области.

Открытый урок был посвящен 85-летию региона. Донской глава рассказал об истории края, выдающихся жителях и патриотах нашей Родины. В том числе ребята узнали больше о Герое Социалистического Труда Юрии Пескове, в честь которого назвали их учебное заведение.

- Самое большое богатство донской земли - люди. Перечислить все имена героев, выдающихся личностей нашего края невозможно. На опыт и знания талантливых земляков необходимо опираться, строя свое будущее, - подчеркнул Василий Голубев.

Губернатор напомнил юношам и девушкам: только прочные знания и профессиональные навыки помогут молодежи в будущем стать востребованными специалистами. В связи с этим гость пожелал слушателям успехов в учебе, оптимизма и покорения новых вершин.

Напомним, 1 сентября 2022 года за парты сели более 450 тысяч школьников, из которых 50 тысяч - первоклассники.

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