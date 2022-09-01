В донской столице за парты сядут 123 тысячи школьников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 1 сентября Ростов наполнился букетами цветов и белыми бантами. Школьники и их родители со всего города ручейками стекаются на торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Корреспонденты "КП - Ростов-на-Дону" показывают, как донская столица встречает начало учебного года. Делитесь своими кадрами и вы!

Первый звонок сегодня звенит для почти 14 тысяч ростовских первоклашек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Родители прошли целый квест, чтобы собрать детей к новому учебному году. Кто-то умудряется с учетом курток на два года и прошлогодних брюк закупиться за десять тысяч, а другим, как рассказала одна из ростовских мам в комментариях на нашей странице "ВКонтакте", потребовалось 50 тысяч рублей, чтобы собрать двоих школьников к учебному году. Мы уже писали, как с ежегодными расходами справляется мама 83 детей из Ростовской области.

Собрать ребенка в школу - недешевое удовольствие. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня как никогда в Сети популярен мем о флористах, озолотившихся в день знаний. Почем ростовским родителям обошелся букет на 1 сентября, показали и рассказали здесь. За школьные парты в Ростове-на-Дону 1 сентября сядут 123 тысячи школьников, причем почти 14 тысяч из них - первоклассники.

Выбрать букет - целая наука. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Ростове на 1 сентября порадовала летним настроением. Сегодня жарко, днем синоптики обещали до +34 градусов, будто лето никуда и не девалось. Надеемся, это поможет акклиматизации ростовской детворы в учебные будни!

Сегодня странички в соцсетях ребят и их родителей заполнятся нарядными селфи в школьной форме. Поделитесь классными кадрами и вы! Номер найдете в конце трансляции. Некоторые родители закажут торт на первое сентября. Кто-то таким образом искренне отмечает праздник, а кому-то нужно подсластить пилюлю.

АЛЛО! А как вы проводили в школу своих школьников и как проходит ваше первое сентября? Присылайте свои фото и видео на редакционный WhatsApp по номеру +7 909 409-00-00! ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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