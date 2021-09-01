Учителям — цветы, родителям — валерьянки: топ мемов ростовчан про 1 сентября и школу

В этом году в соцсетях появилось много новых и давно забытых мемов.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В школах Ростова-на-Дону 1 сентября прошли праздничные линейки. Но кроме фото первоклашек с цветами соцсети заполонили мемы и шутки, посвященные Дню знаний. Собрали самые актуальные — про «радость» школьников, цветы и успокоительные.
В центре внимания — мемы про цветы, главный атрибут любой школьной линейки. Например, в этом кадре из фильма «Лицо со шрамом» главный герой в образе школьного педагога, а вместо запрещенных веществ — герберы. Не обошлось и без напоминания про шторы.
Одна из главных тем - цветы и школьные поборы. Фото: vk.com/etorostovnadonu
Никто уже не скрывает, День знаний приносит больше стресса, чем радости. А начала учебного года с ужасом ждут не только ученики, но учителя и родители. Взрослые планируют закупить валерьянку, глицин и корвалол и на крайний случай — ремень.
Взрослые планируют закупиться успокоительными. Фото: vk.com/etorostovnadonu.
А вот дети еще не разучились мечтать.
Лучший вариант - показать наряд и вернуться на каникулы. Фото: twitter.com.
Кто-то же с грустной иронией отмечает, что в школе было всяко лучше, чем на работе.
Взрослые хотят вернуться в школу. Фото: twitter.com.
Но большинство детских лиц в этот день выглядели примерно так.
Радость в День знаний испытывает далеко не каждый ученик. Фото: vk.com/mdk_rnd.
Напомним, в этот году линейки разрешили проводить в особом режиме. Из-за коронавируса торжественные мероприятия организовали только для первоклассников и их родителей. А вот новый учебный год к радости многих начнется в очном режиме.