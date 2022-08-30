Цветы на 1 сентября дешево не обойдутся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цветы на 1 сентября дешево не обойдутся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До 1 сентября — осталось всего ничего, а ростовские флористы уже на низком старте. Подготовили букеты на любой кошелек ко Дню знаний. В «КП — Ростов-на-Дону» изучили цены в цветочных магазинах и на онлайн-доставку в Ростове-на-Дону на 1 сентября 2022.

ЦЕНЫ В МАГАЗИНЕ

Первым делом мы заглянули в один из цветочных магазинов в центре Ростова.

По всему магазину расставлены вазоны с разноцветными букетами самых популярных цветов на 1 сентября - декоративных дубков. Стараниями селекционеров они стали похожи на кустовую хризантему сантини, которую в последние месяцы в Россию не поставляют. Букет обойдется в 800-1000 рублей.

Цветы-то в магазине есть на любой кошелек, но спрашивают чаще варианты подешевле. Фото: Кристина Круговых

Местные розы продают по 200 рублей за штуку, голландский вариант — за 250 рэ.

Более пышный аналог розы с нежными лепестками — эустома — выйдет по 250 рублей за веточку.

Хризантемы можно купить по 200 рублей за ветку или по 300 рублей за крупный пышный экземпляр.

Георгины - по 200 рублей за штуку, астра — 350 за большую ветку.

Яркие и лаконичные по форме герберы обходятся по 150 рублей за штуку.

Белоснежные или цветные капельки гипсофилы, которая может месяцами украшать комнату, — 350 рублей за ветку.

Вне конкуренции - дубки всевозможных расцветок. Фото: Кристина Круговых

Самые скромные готовые цветочные композиции в картонных корзинках можно купить за 800-1000 рублей. Можно найти и шикарный вариант, но на них продавцы уже и не указывают.

- Цены на закупку повысились, а покупательская способность снизилась в последние месяцы, - комментирует продавец цветочного магазина Анна. - Неудивительно, что в последние годы родители чаще заказывают один букет от всего класса за 3-3,5 тысячи рублей.

ЗАКАЗАТЬ ОНЛАЙН

В ростовских онлайн-магазинах есть даже разделы, посвященные 1 сентября, где собраны все уместные на взгляд флористов букеты для учителей. Цены примерно +100 рублей к офлайн-магазинам.

Например, букет из кустовой розовой хризантемы можно заказать с доставкой за тысячу рублей, букет побольше — за полторы.

Отечественные розы - по 200 рублей, голландские - по 250. Фото: Кристина Круговых

Пушистые астры обойдутся в 900 рублей, 15 роз в букете — в две тысячи, за 2100 — ромашки с декоративными подсолнухами.

Картонная сумочка с розами и эустомой выйдет в 1300 рублей.

Можно соригинальничать — у каждого онлайн-магазина и его флористов — десятки идей. Например, купить букет из бельгийского шоколада с орехами — за две тысячи, орехово-фруктовый бокс будет подешевле — 1100 рублей или набор шоколадных пионов - 550.

- Уже третий год заказываем букет с доставкой на дом вечером 31 августа. И так нервотрепки перед началом учебного года полно, хоть здесь не бегать суматошно по рядам и мучиться с выбором, - делится Наталья, мама двух школьников. - Выбираем самые бюджетные варианты - сейчас все букеты выглядят достойно.

Родители часто выбирают скромные композиции за 800-1000 рублей. Фото: Кристина Круговых

СЭКОНОМИТЬ И ПОМОЧЬ

А еще ученики могут принять участие в акции «Дети вместо цветов». Ученики одного класса договариваются и покупают один букет от всех или приносят по одному цветку, который складывается в необычный букет. Сэкономленные деньги отправляют на помощь тяжелобольным детям, подопечным фонда «Вера» и детского хосписа «Дом с маяком». Никто не мешает также помочь любому другому фонду.

- Мы решили так сделать в первый раз, - рассказывает Мария, мама одиннадцатиклассника. - Условились всем классом, что сбрасываемся по тысяче от каждого, но купим один букет, выбранный с душой, а остальные деньги пожертвуем на благотворительность.

Вечные гипсофилы не засохнут. Фото: Кристина Круговых

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