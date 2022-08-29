До первого сентября осталось совсем немного времени Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не секрет, что даже родители одного или двух детей считают сборы в школу делом хлопотным и затратным. Но только не самая многодетная мама страны! Татьяна Сорокина из Аксая Ростовской области за всю свою жизнь воспитала 83 ребенка. И лишь двое – родные. Остальных деток она усыновила и удочерила.

К слову, подготовка к первому сентября уже давно не вызывает у женщины тревоги. Татьяна Сорокина дала пошаговые рекомендации по поводу того, как без стресса, лишних трат и суеты собрать ребенка к школе.

ВРЕМЯ ШОППИНГА

- Правило номер один. Одежду покупать лучше в августе, так как дети быстро растут. Чем ближе к началу учебного года, тем больше шансов, что на первое сентября ребенок пойдет в одежде по размеру, - говорит многодетная мама.

Второе правило касается канцтоваров. Их, по мнению женщины, можно начинать покупать уже в июне-июле.

- Дневники лучше брать самые простые, в идеале – без шпаргалок. Если будет много картинок, то дети отвлекаются, да и шпаргалки ни к чему. Они сами должны знать все, а не подглядывать постоянно. Лично я сразу вырываю из дневника листы с подсказками, - продолжает женщина.

ЭКОНОМИМ НА КАРАНДАШАХ

Кстати, как вариант, ручки, тетради и карандаши можно покупать в первых числах сентября.

- Потому что начинаются скидки, - поясняет Татьяна Васильевна.

По поводу сменной обуви многодетная мама также знает отличный способ сэкономить.

- Всегда беру на одного ребенка одну пару кроссовок. Они становятся сменной обувью и обувью для занятий по физкультуре, - продолжает женщина.

Сказала многодетная мама и то, чего категорически не стоит делать.

- Не советую покупать школьную форму и обувь с прицелом на вырост. Во-первых, в одежде не по размеру ребенку будет не комфортно. А во-вторых, на следующий год вряд ли он наденет эти вещи, даже если они будут подходить по размеру. Потому что за учебный год все просто «убивается», - поясняет женщина.

ВДОХНОВЛЯЕМ НА УСПЕХ

А еще Татьяна Сорокина сказала, что надо сделать обязательно перед тем, как прозвенит школьный звонок:

- Необходимо настроить детей на учебу. Проговорить с ними то, что школа – их зона ответственности, их работа. Что от учебы зависит будущее. Ведь, если человек хочет состояться в карьере то нужны знания! Понятно, что не на всех детей действует такая мотивация, как мысли о далеком будущем. Поэтому есть еще один вариант. Обычный торг. К примеру, я сразу своим говорю: «Схватите двойку, на неделю забираю телефон». Но родители должны понимать, что если они что-то обещают, то должны это выполнить.

ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА

К слову, Татьяна Сорокина назвала и примерную сумму, в которую обходится сбор в школу. Так, на одного ребенка требуется, минимум, десять тысяч рублей.

- Брюки – 1300 рублей, сорочка – 900. Джемпер – 1200. Кроссовки 1700. Это уже – 5 100. Не забывайте о том, что еще нужны носки, белые майки, бантики для девочек, рюкзак, цена на который сейчас около полутора тысяч рублей. Ну и тетрадки, ручки и карандаши. Так и выходит, что 10 тысяч это - минимум, - поясняет Татьяна.

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