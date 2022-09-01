В Орловском казачьем кадетском корпусе воспитывают лучшие человеческие качества. Фото: сайт правительства Ростовской области.

Всего же в Ростовской области в новом учебном году за парты сели более 1000 кадет. В День знаний в Орловском казачьем кадетском корпусе прошла традиционная торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года. Кадет поздравил замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев, который пожелал ребятам успехов в учебе и яркой насыщенной жизни в кадетском корпусе.

- Учиться в наших казачьих кадетских корпусах престижно, - отметил замгубернатора донского региона Михаил Корнеев. - Здесь дают не только крепкие знания, но и воспитывают в ребятах лучшие человеческие качества. Все кадеты получают серьезную путевку в жизнь: выпускники поступают в лучшие вузы страны», – отметил

Ряды Орловского казачьего кадетского корпуса в 2022 году пополнились 66 воспитанниками. Здесь с 6-го по 11-й класс будут учиться 224 человека. Старшие уже успели рассказать новичкам, что их ждет насыщенная жизнь. Новобранцам предстоит выбрать занятия по интересам и принимать участие в культурно-массовых мероприятиях районного и областного уровней. В системе допобразования Орловского казачьего кадетского корпуса 5 учебно-развивающих направлений: физкультурно-спортивное, военно-патриотическое, художественно-эстетическое, социально-педагогическое и туристско-краеведческое.

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