Василий Голубев вручил студенческие билеты первокурсникам вузов Ростовской области

Студентами ДГТУ стали 500 иностранцев. Фото: пресс-служба донского правительства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил студенческие билеты первокурсникам донским вузов. Глава региона обратился к бывшим выпускникам со напутствием перед учебным годом. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

В Донском государственном техническом университете учебный год начался для 13 тысяч студентов из 39 стран. Более 8 тысяч будут получать знания в главном корпусе университета. Студентами вуза стали 500 иностранцев. Билеты из рук донского губернатора получили пятеро учащихся, показавших самые высокие результаты во время сдачи ЕГЭ.

В Южный Федеральный университет в этом году поступили почти 7 тысяч студентов из 50 стран. Вручение студенческих билетов прошло на знаменитой поляне ЮФУ.

- Нам нужны молодые, энергичные, задорные люди, которые умеют и работать, и отдыхать, и конечно строить свою страну, - отметил Василий Голубев.

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