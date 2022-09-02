В Ростовской области спасатели обнаружили унесенного ветром сап-бордиста на середине Цимлянского водохранилища

Молодого человека обнаружили на сапе в 2 километрах от берега. Фото: служба спасения на водах РО.

Вечером 1 сентября 23-летнего жителя Волгодонска, решившего покататься на сапе, сильным ветром унесло на середину Цимлянского водохранилища. На помощь молодому человеку пришли спасатели Цимлянского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде.

Выяснилось, что точкой своего старта житель Волгодонска выбрал Цимлянский городской пляж. Отойдя на сапе на несколько сотен метров от берега, спортсмен понял, что на середине водоема ветер намного сильнее, чем у берега. В это время борт стремительно уносило ветром от берега. Вскоре молодой человек вместе с доской пропали за линией горизонта.

Испугавшись, волгодончанин позвонил спасателям по номеру 112. Однако обнаружить пострадавшего было непросто, поскольку не было никаких координат места нахождения спортсмена. Опираясь на опыт и знания акватории водохранилища, спасатели смогли рассчитать траекторию возможного передвижения спортсмена и вскоре обнаружили его в 2 километрах от берега. Молодого человека вместе с его спортивным снарядом взяли на борт спасакатера и доставили на берег.

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