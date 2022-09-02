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Общество2 сентября 2022 9:13

Новые сети освещения до октября появятся на пяти улицах Ростова

Общая их протяженность составит 3,5 км
Ангелина СКИБА
Речь идет об уличном освещении на Мильчакова, Стабильной, Сурженской, Днепровском и Шолохова

Речь идет об уличном освещении на Мильчакова, Стабильной, Сурженской, Днепровском и Шолохова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пяти улицах Ростова-на-Дону до октября планируют завершить строительство новых сетей уличного освещения. Ход работ на этих объектах уже проверил глава донского Минпромэнерго Андрей Савельев, сообщает 2 сентября сайт правительства региона.

- Сегодня работы ведутся без отставания от сроков, указанных в контракте, однако представителям администрации следует на постоянной основе контролировать процесс. Со стороны министерства такие выезды также будут регулярными, - пообещал Андрей Савельев.

Уточним, речь идет об уличном освещении на Мильчакова, Стабильной, Сурженской, Днепровском и Шолохова. Общая протяженность этих сетей составит 3,5 км, всего должны потратить 71,5 млн рублей. Большую часть средств направили из областного бюджета.

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