Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» собираются построить надземный переход

Конструкция пешеходного перехода состоит из трех частей Фото: Тимур ХАНОВ.

В Аксайском районе в 15 км от Ростова-на-Дону собираются построить надземный пешеходный переход. Этот проект уже получил одобрение Главгосэкспертизы, об этом говорится на сайте организации.

Переход должны возвести на 1059-1060 км трассы М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов - Краснодар - Новороссийск. Этот объект обеспечит безопасность движения на скоростной магистрали.

Конструкция пешеходного перехода состоит из трех частей: пролетного строения длиной 37,9 метра и двух лестничных сходов протяженностью 15,99 и 17,19 метра. Общая длина сооружения составляет 71,08 метра.

Для передвижения людей с ограниченными возможностями в проекте предусмотрели подъемные платформы. На прохожей части уложат слой полимерного противоскользящего покрытия.

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Общая их протяженность составит 3,5 км (подробности)