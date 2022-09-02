В Ростове-на-Дону сообщают о «серьезном пожаре» на 20-й Линии

Сейчас информация по пожару уточняется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 2 сентября в Ростове на 20-й Линии вспыхнул частный дом. В эти минуты пламя еще полыхает, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- 20-линия, 31. Сообщение о загорании частного дома поступило в 15:17. Информация уточняется, - прокомментировали в ведомстве.

Судя по открытым источникам и сервису «Яндекс. Карты», речь идет о кирпичной постройке, предположительно, 1095 года. Это одноэтажный дом, который находится вблизи частных построек, то есть огонь вполне может распространиться дальше.

На карте никаких заторов около места происшествия не отмечено. При этом очевидцы сообщают, что происходит «серьезный пожар».

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