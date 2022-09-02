Пожар на 20-й Линии в Ростове полностью потушили на площади 180 кв. м

На месте от РСЧС было задействовано 27 человек и 7 единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове 2 сентября полностью потушили одноэтажный многоквартирный дом на 20-й Линии. Эти данные поступили от пресс-службы управления МЧС России по региону.

Ранее в экстренном ведомстве сообщали о ликвидации открытого горения. Всего огонь прошел 180 кв. метров. На месте происшествия от РСЧС было задействовано 27 человек и 7 единиц техники, от МЧС - 22 человека и 5 единиц техники.

Напомним, пожар в кирпичном здании 1905 года постройки вспыхнул несколько часов назад, около 15:17. Пострадавших нет.

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