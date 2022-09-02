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Происшествия2 сентября 2022 14:11

В Ростове на 20-й Линии ликвидировали открытое горение

Пожарные продолжают работу
Ангелина СКИБА
Ранее к тушению привлекли 27 человек и 7 единиц техники

Ранее к тушению привлекли 27 человек и 7 единиц техники

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на 20-й Линии ликвидировали открытое горение, до этого огонь успел пройти 180 кв. метров. Об этом вечером 2 сентября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Горение удалось локализовать в 16:46, в 16:52 объявили о ликвидации открытого пламени, - уточнили в ведомстве.

Сейчас, судя по всему, сотрудники экстренной службы еще остаются на месте происшествия и проливают территорию, чтобы пожар не вспыхнул вновь. Ранее к тушению от РСЧС привлекли 27 человек и 7 единиц техники, от МЧС - 22 человека и 5 единиц техники.

Напомним, огнем был охвачен одноэтажный многоквартирный дом из кирпича. Постройка, предположительно, 1905 года. Пострадавших нет.

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