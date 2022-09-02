МЧС: пожар на 20-й Линии в Ростове-на-Дону тушат 27 человек, задействовали 7 машин

К тушению привлекли 27 человек и 7 единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на 20-й Линии горит одноэтажный многоквартирный дом. Уточненная информация по пожару поступила от пресс-службы управления МЧС.

- Произошло загорание дома в плане 15x12 метров. К тушению привлекли от РСЧС 27 человек и 7 единиц техники, от МЧС России - 22 человека и 5 единиц техники. Обстановка уточняется, - сообщили в экстренной службе.

Напомним, пламя в жилой постройке разгорелось днем 2 сентября, около 15:17. Судя по открытым источникам и сервису «Яндекс. Карты», речь идет о кирпичной постройке, предположительно, 1905 года. Это одноэтажный дом, который находится вблизи частных построек.

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