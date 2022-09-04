Житель Ростовской области стал самым сильным человеком в мире, протащив на себе пять вагонов электропоезда

Спорсмен сдвинул поезд места с первой попытки. Фото: с официальной страницы Тимофея Поталова в "ВК"

В Ростове установлен мировой рекорд. 25-летний спортсмен из Шахт, Тимофей Поталов, стал самым сильным человеком на планете. Он сдвинул на себе связку из пяти вагонов общим весом 402 тонны.

Мужчина тянул электропоезд почти десять метров. На сегодняшний день это - мировой рекорд. Свое достижение мужчина посвятил маме.

К слову, у спортсмена уже большой опыт в силовом экстриме.

Так, Тимофей зубами тащил «КамАЗ», тянул бетонную установку с автомобилем. Сейчас он мечтает сдвинуть с места теплоход.

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