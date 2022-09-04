В Ростовской области мужчина выбежал на дорогу и попал в аварию

В полиции выясняют детали аварии. Фото: ГИБДД РО

В Ростовской области, в Новочеркасске, произошла авария с пострадавшим, сообщили в ГИБДД области.

По информации ведомства, 21-летний мужчина решил перебежать проезжую часть. Он выскочил на дорогу в неустановленном для пешеходов месте. В результате попал под колеса «Киа».

Пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

- По факту случившегося проходит проверка, устанавливаются все обстоятельства, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Азове на перекрестке «Лада Ларгус» опрокинулась на крышу.

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