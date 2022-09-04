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Общество4 сентября 2022 6:28

Ростовчане пожаловались на дрифтеров, которые устроили гонки возле рынка «Темерник»

По словам местных жителей, лихачи мешали спать всю ночь
Анна ШИЛЯЕВА
Дрифтеры мешают спать жителям Первомайского района города

Дрифтеры мешают спать жителям Первомайского района города

Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Первомайского района Ростова рассказали о том, что в ночь с третьего на четвертое сентября не смогли сомкнуть глаз из-за дрифтеров.

По словам горожан, лихачи, которые не прочь прокатиться с ветерком, уже давно облюбовали себе площадку около гипермаркета, расположенного в районе рынка «Темерник».

При этом водители катаются на машинах исключительно ночью.

- Постоянно такая история. Каждую ночь мешают спать, - написала ростовчанка в паблике «Это Ростов!».

Кстати, пост нашел большой отклик у пользователей.

Так, всего за несколько часов, под ним появилось больше 80 комментариев.

- Да это - детский лепет по сравнению с тем, что каждую ночь происходит на площади Гагарина, - написала одна из подписчиц группы.

- Помню, на Орбитальной такое же происходило. Дрифтеры катались там до тех пор, пока не установили «лежачие полицейские», - рассказал другой пользователь.

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