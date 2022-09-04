Ростовчане пожаловались на дрифтеров, которые устроили гонки возле рынка «Темерник»

Дрифтеры мешают спать жителям Первомайского района города Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Первомайского района Ростова рассказали о том, что в ночь с третьего на четвертое сентября не смогли сомкнуть глаз из-за дрифтеров.

По словам горожан, лихачи, которые не прочь прокатиться с ветерком, уже давно облюбовали себе площадку около гипермаркета, расположенного в районе рынка «Темерник».

При этом водители катаются на машинах исключительно ночью.

- Постоянно такая история. Каждую ночь мешают спать, - написала ростовчанка в паблике «Это Ростов!».

Кстати, пост нашел большой отклик у пользователей.

Так, всего за несколько часов, под ним появилось больше 80 комментариев.

- Да это - детский лепет по сравнению с тем, что каждую ночь происходит на площади Гагарина, - написала одна из подписчиц группы.

- Помню, на Орбитальной такое же происходило. Дрифтеры катались там до тех пор, пока не установили «лежачие полицейские», - рассказал другой пользователь.

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