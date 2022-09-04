В Ростове мужчину насмерть сбили на проспекте Нагибина

В деталях аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов региона
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове, в воскресенье, в начале пятого утра, произошла авария с летальным исходом, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» очевидцы.
По словам свидетелей происшествия, ЧП произошло на проспекте Нагибина, 34.
- Молодой мужчина выскочил на проезжую часть. Видимо, решил быстро перебежать дорогу, - говорит свидетель ДТП.
При этом, уточнил очевидец, мужчина планировал пересечь дорогу в неустановленном для этого месте. В результате он оказался под колесами автомобиля.
Прохожие вызвали скорую помощь. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Ростовчанин, на вид которому было около 25 лет, скончался на месте до приезда врачей.
Сейчас все детали ДТП выясняют правоохранительные органы региона.
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