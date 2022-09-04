В Ростовской области объявили о высокой вероятности возникновения природных пожаров

В ряде районов донского края сохраняетя чрезвычайная пожароопасность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, несмотря на похолодание, по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим в областном МЧС сделали штормовое предупреждение. По данным ведомства, неблагоприятная обстановка будет в ряде районов донского региона сегодня, 4 сентября, а также завтра, 5 сентября.

- Чрезвычайная пожароопасность пятого класса будет на юге области. В следующих районах: Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский, Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский,- сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Также чрезвычайная пожароопасность прогнозируется на юго-востоке региона, в центральных районах, на севере и востоке, в Приазовье и в Ростове.

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