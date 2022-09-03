Штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности продлили в Ростовской области

В донском крае высока вероятность возникновения природных пожаров
Фото: Иван Макеев
В Ростовской области по-прежнему велика вероятность возникновения ландшафтных пожаров, сообщили в региональном МЧС.
Спасатели сделали штормовое предупреждение. По данным ведомства, неблагоприятная обстановка будет складываться сегодня, третьего сентября, и завтра, четвертого сентября.
Так, пятый класс пожароопасности будет в южных районах донского края, на юго-востоке, в центральной части региона и, местами, на северо-востоке.
- Также высокая пожароопасность в Ростове и в Приазовье, - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в донской столице на 20-ой Линии произошел пожар.
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