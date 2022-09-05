Отключения света в Ростове-на-Дону 5 сентября 2022 года: ростовчан ожидают новые отключения отключения электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 5 сентября 2022 года: новые отключения света ожидают ростовчан в предстоящий понедельник. Будут обесточены дома в разных районах города. Электричество отключат в домах горожан на несколько часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В понедельник, 5 сентября, с 9 до 16 часов света не будет в пер. Братский 61-71, 74-84; ул. М. Горького 25-49; ул. Плиева 2-50; пер. Ольховский 1-45, 6-66.

С 9 до 17 часов отключения ждут жителей ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25, 15А, 19А; ул. Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 13-19, 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18.

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