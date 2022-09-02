Отключения света в Ростове-на-Дону 2 сентября 2022 года: новые отключения света анонсировали ростовчанам

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 2 сентября 2022 года: в городе ожидаются новые отключения света. Электричества не будет на протяжении нескольких часов. Обесточивания затронут разные районы города.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В пятницу, 2 сентября, с 8 до 17 часов свет отключат в пер. Защитный 4-10, 1-11, 25-33; пер. Кавалерийский 8, 16, 11; пер. Медный 8; ул. Межевая 2-78, 1-87; пер. Моторный 1-23, 2-20; ул. Нагорная 2-86, 1-71; ул. Привокзальная 15/9; ул. Профсоюзная 45, 3-25, 29/22, 25/25, 6-98; ул. Русская 1-7, 4-28; пер. Солдатский 1-13, 2-14; ул. Балашовская 12-14, 9-11; ул. Вагулевского 4-18, 9-29; ул. Токарная 49, 82/1, 82/2, 51/4; ул. Трудящихся 1-47, 2-44; пер. Ярославский 24-26, 19-29.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Пахотная 135-159, 186-200; пер. Кузнецкстроевский 8-100, 7-83; ул. Новостроевская 221-245, 234-248; пер. Таллинский 36-48, 39-61

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