Ростовские археологи откопали катакомбы с останками людей 22 века до нашей эры

Изначально все эти погребения были совершены в курганной насыпи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Ростова-на-Дону во время раскопок археологи обнаружили катакомбные погребения эпохи средней бронзы. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказал научный сотрудник ООО «Южархеология», археолог Александр Подорожный.

По его словам, погребения, найденные во время работ на улице Социалистической, 118, датируются 22-18 веками до нашей эры.

- В южной части раскопа была выявлена группа катакомбных погребений, состоящая из четырех комплексов, содержащих шесть погребений, - поясняет Александр.

Изначально все эти погребения были совершены в курганной насыпи, но верхняя часть кургана была уничтожена в ходе городского строительства. В двух их четырех катакомб были совершены парные захоронения.

Напомним, ростовские ученые на месте снесенного дома, на пересечении проспекта Семашко и улицы Социалистической, обнаружили некрополь. По словам археологов, захоронения находились в 300 метрах от древнего Ростовского городища, которое когда-то населяли меоты. На некрополе есть грунтовые погребения, а есть курганные, которые относятся к курганному могильнику. Ростовское городище некогда было серьезным торговым центром, к которому люди тянулись из соседних степей. Кто-то из них умирал, и их хоронили на некрополе.

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