В Ростовской области жителей предупредили о затяжных заморозках

В воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Управление МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 5 сентября.

Утром 6 сентября, а также 7 и 8 местами по области ожидается понижение температуры воздуха.

- В воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов, - уточняется в сообщении.

Кстати, до этого синоптики сообщили, что вся неделя с 5 по 11 сентября в донской столице обещает быть прохладной. Воздух в эти дни в дневные часы будет не выше 24 градусов, а ночью столбик термометра опустится до 11 градусов.

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