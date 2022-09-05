В Ростовской области полицейские спасли мужчину от крупного кредита на счет лжебанкира

Жителю Каменска-Шахтинска удалось оформить в онлайн-банке лишь часть предполагаемой задолженности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Каменске-Шахтинском 39-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников, взяв кредит в банке на 1 016 000 рублей, чтобы закрыть якобы имеющийся долг. Предотвратить получение еще одного кредита на сумму 1 016 000 рублей мужчине помогли местные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

Сотрудница одного из банков Каменска-Шахтинска сообщила в полицию, что в отделении находится мужчина, который под чьим-то влиянием хочет взять крупный кредит. Прибыв на место, полицейский поговорил с гражданином и выяснил, что тому позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник рассказал пострадавшему, что якобы на него мошенники оформили кредит около 2 миллионов рублей. Тогда лжесотрудник убедил мужчину оформить новый кредит для погашения старого, а затем полученные деньги перечислить на якобы специальный резервный счет.

В результате жителю Каменска-Шахтинска удалось оформить в онлайн-банке лишь часть предполагаемой задолженности в размере 1 016 000 рублей, которые он сразу отправил на названный мошенником счет. После чего пошел в отделение банка для того, чтобы оформить еще один кредитный договор на оставшуюся часть задолженности на 990 000 рублей. Но тут сотрудница банка решила позвонить в полицию. Только после с полицейским мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «мошенничество», полицейские проводят розыски преступников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ловля на испуг: Как телефонные мошенники измывались над ростовскими пенсионерами

Одна из жертв скончалась от переживаний еще до суда над извергами-врунами (подробнее)