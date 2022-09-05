В Ростове мужчина украл у знакомой ноутбуки на 140 тысяч рублей

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростове-на-Дону 35-летний мужчина украл у знакомой ноутбуки. Об этом 5 сентября сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчина зашел в гости к приятельнице. Он знал, где она хранит ноутбуки и другую компьютерную технику. Пока женщины не было дома, ростовчанин вынес все компьютеры. Украденную технику он продал за 140 тысяч рублей. Все «заработанное» потратил на свои нужды.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили донском управлении МВД.

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