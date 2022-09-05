В Таганроге скончалась заслуженный врач России Александра Щегрова

Несколько лет Александра Щегрова была главным педиатром Таганрога. Фото: администрация Таганрога.

В Таганроге ушла из жизни заслуженный врач России Александра Щегрова. Медику был 81 год. О ее смерти сообщили 1 сентября в городской администрации.

Щегрова окончила в 1966 году Ростовский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». С 1966 по 1973 год была врачом-педиатром в Синявской участковой больнице, а затем работала заведующей таганрогской детской поликлиникой №4.

На протяжении семи лет Александра Щегрова была главным педиатром Таганрога, а в 1994 году перешла на должность замначальника управления здравоохранения города. Специалист проработала на этом месте до 2001 года, а после заняла должность заместителя главного врача по медицинской части МБУЗ «Детская городская больница», где трудилась до 2012 года. Она участвовала в разработке и реализации комплексной программы «Дети Таганрога» и концепция развития здравоохранения до 2000 года.

Похороны Александры Щерговой прошли 2 сентября в республике Адыгея, где она жила последние четыре года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скончался врач ростовского института акушерства и педиатрии

Валерий Логачев умер на 65 году жизни. (Подробности)