Житель Ростовской области поджег свою супругу и получил 14,5 лет колонии

Подсудимого признали виновным по статьям об «убийстве, совершенном с особой жестокостью» и «умышленном уничтожении или повреждении имущества». Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд приговорил жителя хутора Голубинка Белокалитвинского района Сергея Зеленского к 14,5 годам колонии строго режима за жестокую расправу над своей супругой. Мужчину признали виновным в том, то он 26 марта 2021 года облил ее бензином и поджег. Об этом информирует управление Следственного комитета по Ростовской области.

Как уточнили в управлении, подсудимого признали виновным по статьям об «убийстве, совершенном с особой жестокостью» и «умышленном уничтожении или повреждении имущества». Во время заседания суда было доказано, что житель хутора Голубинка устроил скандал со своей 46-летней супругой, находясь в пьяном состоянии. В момент ссоры мужчина облил свою супругу бензином и поджег ее. В результате полученных телесных повреждений головы, туловища, верхних и нижних конечностей женщина скончалась в медучреждении.

Также действиями подсудимого было уничтожено имущество и повреждена сама квартира. Суд назначил Сергею Зеленскому наказание в виде 14 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

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