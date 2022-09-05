Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство"
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В одном из хуторов Зерноградского района – большое горе. Местная жительница, 18-летняя девушка из многодетной семьи, стала жертвой преступления. Она пропала 1 июня по дороге к жениху их соседнего района.
Девушка должна была ехать на попутках, так как автобусы ходят крайне редко. Но дончанка так и не доехала до молодого человека и перестала отвечать на звонки. В тот же день мать подала в розыск.
"БЫЛА ПРИСЫПАНА ЗЕМЛЕЙ"
- Уже через часов шесть я сообщила в полицию о том, что дочь перестала выходить на связь, - рассказала женщина корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».
Долгих три месяца правоохранители искали девушку. Было возбуждено дело по статье «Убийство». Самые страшные догадки подтвердились 2 сентября.
- Тело девушки нашли в лесополосе. Обнаружили, проверяя оперативную информацию, правоохранители. Тело погибшей была присыпано землей, - пояснил источник издания в правоохранительных органах региона.
По словам осиротевшей матери, у которой осталось еще трое детей, один из которых совсем маленький, она не знает, когда будут хоронить среднюю дочь.
Судмедэксперты не выдают тело, объясняя это тем, что проходит экспертиза, в результате которой станет известна точная причина смерти.
"НАДО ЖИТЬ РАДИ ДЕТЕЙ"
В самом же хуторе признаются: то, что произошло, не укладывается в голове.
- У нас никогда такого не происходило, понимаете? Весь хутор в шоке. Мама убитой держится, по крайней мере, на людях. А что ей еще остается? У нее есть еще трое детей. Надо жить ради них, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» местный житель.
По его словам, хуторяне, скорее всего, постараются помочь женщине с похоронами.
- Она осталась без работы, впрочем, как и многие местные. Раньше все трудились на птицефабрике, которая закрылась. Так что материальное положение у всех, сами понимаете. Может, и администрация чем поможет, - сказал знакомый семьи.
Расследование уголовного дела продолжается.
"Комсомолка" приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.
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