В Ростовской области спасателей обвинили в приписывании чужих заслуг себе

Пострадавший был на сап-борде вместе с сестрой. Фото: пресс-служба областной поисково-спасательной службы на водах.

Сотрудников спасателей Цимлянского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде обвинили в приписывании чужих заслуг себе. Сестра молодого человека, которого ветром унесло на 2 километра от берега Цимлянского водохранилища, рассказала о том, кто оказался настоящим спасателем.

В комментариях к посту о происшествии девушка написала, что парень был на доске не один, а вместе с ней.

- Мы с братом катались на сапе, и резко начался шторм, - рассказала участница происшествия. - Нас начало уносить далеко от берега. Брат оперативно позвонил в спасательную службу, но пока мы дожидались помощи, к нам приплыли рыбаки и вытащили. А потом уже к нам подбежали спасатели, быстро сфоткали и убежали!

В пресс-службе областной поисково-спасательной службы спасения на водах корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказали, что в тот день сап-бордистов на водохранилище было несколько, и поэтому, возможно, возникла какая-то путаница из-за фотографии. Сейчас в ведомстве выясняют сложившуюся ситуацию, поскольку "спасателям нет смысла кого-то обманывать".

Информацию о большом числе сап-бордистов в водоеме также подтверждает и потерпевшая. Помимо брата и сестры, на сапах в тот день катались еще несколько ребят. И ветром унесло нескольких.

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