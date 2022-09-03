В Ростовской области 23-летнего парня на сапборде унесло на два километра от берега вглубь водохранилища

Спасатели пришли на помощь спортсмену Фото: Аца КОШТЭ

В Ростовской области, в Волгодонском районе, 23-летний парень решил поплавать на сапборде на Цимлянском водохранилище. Однако он, по всей видимости, не учел ветреную погоду. В результате юношу отнесло так далеко от берега, что земля перестала быть видна.

К счастью, с собой у спортсмена был телефон. Он позвонил в единую экстренную службу 112 и рассказал о том, что попал в беду.

Спасатели на внутренних водах сразу приступили к поисковой операции. В итоге спортсмена обнаружили в двух километрах от берега целым и невредимым.

Как пояснили в областной поисково-спасательной службе, найти парня было непросто, так как он не знал, где находится. Пришлось математически рассчитывать траекторию с поправкой на сильный ветер.

Уже на берегу спортсмен поблагодарил за спасение и заверил специалистов, что помощь медиков ему не требуется.

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