Ныряли за ними несколько раз: восьмиклассники из Ростовской области спасли двух тонущих в реке девочек

Тонущих девочек спасли подростки, которые всего на год их старше. Фото: правительство Ростовской области.

В хуторе Ростовской области уже несколько дней все говорят о местных героях — восьмиклассниках Роме и Стасе. Мальчики спасли тонущих в реке 12-летних девочек, а потом еще и оказали первую помощь одной из пострадавших. Педагоги и родители поговорили с «КП-Ростов-на-Дону» о мальчиках и их подвиге.

Педагог ребят из местного отделения «Юнармии», где занимаются Рома и Стас, рассказал, что недавно в хутор переехала семья из другого района. По словам Сергея Короткова, люди не успели изучить окрестности и не знали, что у местной реки есть обрывы, а дно безопасное не на всех участках. Возможно, поэтому однажды во время отдыха едва не случилась беда.

Бабушка отвела двух 12-летних внучек купаться на пляж. Одна из девочек нырнула и долгое время не показывалась. Родные забеспокоились, и тогда вслед за ней прыгнула ее сестра. Школьница не смогла вытащить тонущую и сама пошла на дно.

Девочка и бабушка начали кричать и звать на помощь. В этот момент их и услышали Рома и Стас, которые проходили мимо. Оба подростка, не задумываясь, прыгнули в воду.

— Они несколько раз ныряли. Первый раз Рома нырнул и не нашел девочку. Во второй раз нырнул уже с открытыми глазами, подхватил ребенка и вытащил на берег. Стас тем временем другую девочку схватил и дотащил до берега.

Первая девочка так долго пробыла под водой, что находилась в полуобморочном состоянии. Тогда Рома не растерялся и сделал ей искусственное дыхание — школьница пришла в себя. После этого ребята проводили пострадавших и их бабушку до дома. Позже их осмотрели медики.

Как рассказали педагоги и родители, мальчики научились оказывать первую помощь в «Юнармии». А Рома — еще и командир отряда, а потом серьезный и ответственный не по годам. Они также много лет занимаются спортом, баскетболом, футболом и волейболом. А вот внезапно обрушившейся славы подростки стесняются.

— Честно говоря, после этого сын сам был в шоковом состоянии. Даже толком не мог объяснить, как все случилось. Очень горжусь, что у меня такой сын, что у нас такие смелые мальчики. А вот сами они очень стесняются всей этой славы. Говорят, ну спасли и все, ничего такого не сделали! — говорит мама Стаса Олеся Кашаева.

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